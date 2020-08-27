«Норникель» закупил для Таймыра 39 аппаратов искусственной вентиляции легких

Благодаря «Норникелю» на Таймыр поступили 39 аппаратов ИВЛ Фото: Мария ЛЕНЦ

В рамках пакета мер по борьбе с коронавирусом в Норильск были доставлены 39 аппаратов для искусственной вентиляции легких, так необходимых для борьбы с коронавирусом. Они предназначены для медучреждений Таймыра: 10 аппаратов ИВЛ направили в Дудинку в Таймырскую межрайонную больницу. В поселок Светлогорск Туруханского района – 1 аппарат. В детскую больницу Норильска – 5 аппаратом, еще 8 – в городскую больницу №2, где оборудован базовый госпиталь для лечения больных коронавирусом, 15 доставили в Оганерскую больницу. А еще средства индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственные препараты и многое другое – все, что указали в своих заявках сами больницы.

Компания «Норникель» продолжает оказывать поддержку в борьбе с коронавирусом. В марте, когда началась пандемия, был принят первый пакет мер, выделено 10 миллиардов рублей. Благодаря этому в городах, где находится производство «Норникеля» (Норильск и Мончегорск), удалось избежать вспышки заражения COVID-19 и взять ситуацию под контроль. В рамках второго пакета мер, который руководство «Норникеля» приняло 17 июля, было выделено еще 10 миллиардов рублей.

Помощь неоценима: всего в Северный город доставили более 230 тонн медицинских и санитарных грузов, 2 современных реанимационных автомобиля, 1 стационарную и 3 мини-лаборатории, более 100 тысяч тестов на выявление антител, более 160 тысяч тест-систем на коронавирус и многое другое.

Дарья Крячкова, вице-президент по кадровой политике компании «Норникель»:

– В конце марта мы перевели более 9 тысяч офисных работников (всего у нас свыше 70 тысяч сотрудников) на удаленную работу, отменили корпоративные мероприятия и командировки. Тех, кто трудится на производстве непрерывного цикла, обеспечили защитными масками и перчатками, регулярно измеряем температуру тела во время работы. Работники – главный актив компании, их поддержка очень важна, как и поддержка моногородов и регионов, в которых находится наше производство. Помогать им в борьбе с коронавирусом, обеспечивая необходимым медоборудованием – вот одна из наших основных задач сегодня.