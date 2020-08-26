Отказывалась лечить: в Красноярском крае ребенка с тяжелым пороком сердца забрали у матери

Сейчас ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь Фото: Мария ЛЕНЦ

У жительницы Абанского района после вмешательства прокуратуры забрали ребенка. Были подтверждены факты ненадлежащего исполнения родительских обязанностей и жестокого обращения.

Ребенок у женщины родился с тяжелым пороком сердца. Поэтому он должен был наблюдаться у врача-кардиолога. Решался вопрос о срочной госпитализации и операции для малыша. Ведь он совсем не набирал вес. С ноября 2019 года и по май 2020 маленького пациента ждали в детском отделение больницы. Но мать не спешила лечить своего кроху.

- Мать не принимала мер к наблюдению его врачом и установлению инвалидности, поскольку злоупотребляла спиртными напитками, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры. - В июне 2020 года ребенок изъят из семьи, передан в детское учреждение, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, мать решением суда лишена родительских прав.

Материалы проверки поступили в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Было возбуждено уголовное дело по статье 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствие продолжается.