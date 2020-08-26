Красноярцам показали, как самая изменчивая бабочка меняет цвет

Так бабочка выглядит летом Фото: Элинор Пэйт

В национальном парке «Шушенский бор» показали, как самая изменчивая бабочка в регионе меняет окраску.

Ее еще называют пестрокрыльница изменчивая, дневная бабочка семейства Нимфалиды. В разное время года эти они выглядят, как две разные бабочки.

Весной – оранжевые. Летом – темно-коричневые или даже черные. В 1758 году ученые описывали их, как два отдельных вида. Но уже в 1829 году немецкий энтомолог Кристиан Фридрих Фрайер выяснил, что это два поколения одного вида.

А это весенняя форма "одежды" Фото: Элинор Пэйт

- Позднее в ходе многочисленных экспериментов было установлено, что их развитие имеет циклический характер и связано с интенсивностью освещения и температурой окружающей среды, - рассказали в пресс-службе национального парка «Шушенский бор». - При световом дне длительностью 14 часов развивается весенняя форма, а при 18 часах летняя. При температуре ниже 8 градусов куколка переходит в состояние зимней спячки.

Пестрокрыльница изменчивая встречается в Горном и Перовском лесничествах «Шушенского бора». Ее чаще можно встретить там, где много цветущих растений.