Метро в Красноярске начнут строить не раньше 2022 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

К строительству метро в Красноярске приступят не раньше 2022 года. Об этом сообщил министр транспорта края Константин Димитров в эфире телеканала «Прима».

Сейчас продолжается активная работа над проектом, подчеркнул он. Нужно понимать, что документация была разработана еще в советское время, с тех пор многое изменилось. Так что необходима корректировка с учетом современных требований к комфорту и качеству.

Генподрядчик - «КрасноярскТИСИЗ» - уже выполнил большую часть работ. В конце августа он должен подать откорректированные документы в Главголсэкспертизу. А ближе к новому году можно ждать заключения по проекту.

- Если мы получим положительное заключение экспертизы к концу этого года, не попадаем в проектировки федерального бюджета следующего года. Следующий год уйдет на работу федеральным центром на включение их в последующие периоды, - рассказал министр.