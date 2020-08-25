В Красноярске таксист сбил девушку и увез с собой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска – на перекрестке улиц Ладо Кецховели и Красной Армии – водитель такси сбил девушку, забрал ее с собой и уехал. Об этом сообщили в группе ЧП – Красноярск.

ДТП случилось в понедельник 24 августа. На записи с камеры уличного видеонаблюдения видно: автомобиль Volkswagen поворачивает на пешеходный переход. И в этот момент по нему идет девушка. Судя по всему, быстро отреагировать водитель не успел, произошел наезд. Прохожие, на чьих глазах это было, сразу же поспешили на помощь пострадавшей. Но с места аварии ее увез таксист на своей машине.

- Предварительно установлено, что и пешеход, и водитель двигались на разрешающий сигнал светофора, - прокомментировали в пресс-службе ГИБДД. – Однако водитель должен был предоставить пешеходу преимущество в движении, чего он не сделал.

Между тем выяснилось: таксист отвез пострадавшую в травмпункт неподалеку, а после вернулся на место ДТП и позвонил в полицию.