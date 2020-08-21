В Хакасии 4-летнего ребенка насмерть придавило колесом трактора. Фото: следком

В Хакасии 4-летнего ребенка насмерть придавило колесом трактора. Трагедия произошла в четверг, 20 августа, в Боградском районе, на территории крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного в нескольких километрах от села Советская Хакасия. Идет доследственная проверка.

Вот что известно в данный момент. Накануне утром фермер (отец погибшего ребенка) взял своих детей и отправился на свою ферму. Пока он кормил животных, младшие дети (сколько их было, не уточняется) убежали играть к трактору. Колесо трактора было снято и стояло рядом. 4-летний мальчик забрался внутрь, в это время колесо накренилось и упало прямо на него.

К сожалению, травмы оказались смертельными. Спасти ребенка не удалось. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину смерти. И далее будет принято решение о возбуждении уголовного дела, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.