В Красноярске летние кафе нарушают «короновирусный» режим. Фото: пресс-служба Свердловского района

В Красноярске рестораторы долго просили краевые власти разрешить им открыться: «бизнес горит, рассоримся» - таков был главный аргумент. Как только ситуация с коронавирусом позволила, разрешено было открыть летние веранды. Но с условием: соблюдать режим безопасности.

В Свердловском районе прошел рейд: представители администрации района, специалисты Роспотребнадзора и полиция проверяли соблюдение превентивных мер безопасности в летних точка общепита.

Кафе «Замок»: сотрудники не измеряют температуру, маски они не носят (маски есть в наличии), журнал уборки помещений отсутствует. Владельца предупредили: еще раз такое повторится – штраф. Кафе «Дуэт» и «Эдем»: здесь ситуация лучше – температуру персоналу измеряют, он в масках, столики стоят на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Можно работать дальше.

- Такие проверки мы проводим регулярно, - отмечает руководитель администрации Свердловского района Алексей Дягилев. – Нарушений становится меньше. Но, к сожалению, пока остаются такие, что не приспособился к новым условиям.