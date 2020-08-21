На Красноярском море спасли двух рыбаков. Фото: КГКУ "Спасатель"

В акватории Красноярского моря спасатели выручили из беды двух рыбаков. Произошло это пару дней назад, 19 августа, рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск представитель краевого учреждения «Спасатель». Вечером товарищи выехали на своей лодке в залив Дербинино, это неподалеку от популярной базы отдыха «Бирюсинка».

Вскоре произошло непредвиденное – двигатель на лодке заглох. А весел ведь нет, до берега далеко, течение медленно, но верно относит к плотине Красноярской ГЭС. Поняли, что сами выбраться из сложившейся ситуации не смогут, рыбаки набрали номер экстренной службы – 112.Вскоре к ним на помощи прибыли спасатели на быстром катере и доставили мужчин на берег.

Спасатели в очередной раз обращаются к жителям края – при выходе на водные объекты необходимо проверить техническое состояние плавсредства, а также надеть спасательные жилеты. И всегда иметь при себе заряженный телефон (в случае на водоеме – в водонепроницаемой упаковке).