В Красноярске до конца лета частично перекроют улицу Перенсона Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с сегодняшнего дня, 21 августа, и до конца месяца частично будет перекрыта улица Перенсона. Границы перекрытия – от улицы Дубровинского до Бограда – итого 100 метров вдоль дома на Перенсона,1. По времени – с 7 часов утра 21 августа до 24 часов 31 августа. На месте уже установлены соответствующие информационные знаки.

Как пояснили в администрации города, здесь будет проводиться реконструкция тепловой камеры и строительство сетей теплоснабжения для нового жилого массива. На месте работают «Эксклюзив-Строй» и УСК «Сибиряк».

Еще одно место с ограничением движения транспорта – на правобережье: проспект газеты «Красноярский рабочий» в районе дома № 67 (это Кировский район). Там работы идут с 3 августа и продлены до 29 августа. «Сибирьэнергоремонт» и «Красноярская теплотранспортная компания» ведут ремонт тепловых сетей, поэтому проезжая часть сужена.