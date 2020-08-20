В Красноярске автобусы маршрута № 94 начнут возить пассажиров по новой схеме с сентября

Пассажирам придется привыкать к новой схеме движения Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 сентября автобусы маршрута №94 будут заезжать на улицы Джамбульская и Новгородская. Это означает, что остановки «ул. Тельмана» не будет, но зато добавятся две новые: «Спортзал» и «ул. Джамбульская». Об этом сообщили Новости ТВК.

- Изменение маршрута стало необходимым после принятия решения изменить схему движения 91-й маршрут и направить его в развивающиеся жилые районы – микрорайон Покровский и микрорайон Северный, - пояснили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе администрации города. - Заезд 94 маршрута на улицы Джамбульская и Новгородская позволит сохранить транспортное сообщение с этими улицами после изменения схем движения 91 маршрута.

Новая схема движения маршрута №94 Фото: администрация города

Напомним, ранее был принят ряд решений об изменениях в маршрутной сети города. Так, с 1 сентября 91 маршрут из микрорайона Ветлужанка направится по проспекту Свободный, улице Караульной и через микрорайон Покровский и далее микрорайон Северный. Конечная остановка - на «Агротерминале».

Также осенью заработают два магистральных экологических троллейбусных маршрута.

Первый - троллейбусный маршрут № 15 пройдет по всему левому берегу – от микрорайона Ветлужанка до ОАО «Русал» через улицу Копылова. На маршруте будут работать 20 троллейбусов.

Второй маршрут № 5 будет создан путем объединения троллейбусных маршрутов № 5 и № 8. Он соединит Студгородок, проспект Свободный, улицу Краснодарскую и микрорайон Северный. С десятиминутным интервалом будут работать 19 единиц транспорта.

Троллейбусы маршрута № 13 с железнодорожного вокзала до микрорайона Северо-Западный снова будут ходить по улице Копылова. Схема троллейбусного маршрута № 4 не изменится.

Автобусы маршрута № 6 будут ездить через автовокзал и Взлетную до микрорайона Покровский. Конечная - на пересечении Чернышевского - Караульная.

Также с 1 сентября маршрут № 8 продлят с конечной остановки «ДК Кировский» до «пос. Водников». А это значит + 5 остановок: «Столовая», «Водокачка», «пос. Водников», «Аптека», «пос. Водников (конечная)».