За что красноярцы заплатили 1 037 штрафов?

Общепит переместился на улицы, но при этом чистота и тишина обязательны! Фото: Мария ЛЕНЦ

Это только кажется, что красноярцы провели несколько месяцев в режиме самоизоляции и сидели дома. На самом деле, они активно передвигались по городу, о чем свидетельствует большое количество штрафов на круглую сумму.

За семь месяцев красноярцам назначили 1 037 штрафов на общую сумму 1,7 млн рублей. И это только в административной комиссии Центрального района!

В июле и августе начались традиционные летние нарушения: парковки на газонах и уличная торговля. За час можно найти несколько авто на траве и несколько уличных торговцев, которые предлагают свои товары на стихийных прилавках.

Еще одна летняя проблема Красноярска - шум на летних террасах и верандах. Гости таких заведений иногда забывают о том, что находятся не в помещении, и беспокоят жителей близлежащих домов.

Несмотря на особые условия этого года, правила общественного порядка никто не отменял, и соблюдать их необходимо.