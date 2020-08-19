В Красноярском крае ищут серийного убийцу женщин по прозвищу «Орский маньяк»

фото Розыск 56.мвд.рф

«Орский маньяк» - так прозвали жителя Оренбургской области Валерия Андреева. Следствием было доказана его причастность к 8 убийствам женщин, совершенным с 2006 по 2013 годы. Подозревается в причастности к исчезновению более 100 женщин. Но ему удалось скрыться. Он входит в десятку наиболее опасных преступников, разыскиваемых МВД России.

Его жизнь с виду была обыкновенной: жена, два сына, работа. Не злоупотреблял, не нарушал, не привлекался. Отзывы родных и знакомых только положительные.

Работал дальнобойщиком, предпочитал рейсы без напарника и вне караванов. А то, что в его машине коллеги-водители видели женское белье, украшения, средства контрацепции, так это объясняли тем, что Андреев пользуется услугами проституток.

Он попал под подозрение благодаря свидетелям, которые видели, как пропавшая девушка садилась в машину Андреева. Его задержали, допросили, но отпустили. И он скрылся. Это было летом 2012 года, и с тех пор найти его не могут.

В полицию поступали десятки звонков из разных регионов, он объявлен в международный розыск, но пока результатов нет.

В социальных сетях красноярцы пишут, что видели похожего человека, не исключено, что опасный преступник может скрываться и в Сибири.

Приметы Андреева: рост 173 см, возраст 63 года, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос тёмный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие. На верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имели коронку жёлтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели коронку из жёлтого металла. На животе имеется шрам после операции (удаление язвы).

При себе имеет водительское удостоверение 56 РА 083467.

За информацию способствующую задержанию преступника, Губернатором Оренбургской области гарантирована денежная премия в размере 500 тыс. рублей, МВД России в размере 1 млн рублей.

Контактная информация: (3532) 79-05-65, 79-04-19, 79-11-11, 79-04-08, 8-932-8-500-400 или по тел. 02.