В Красноярске такси перевернулось на крышу после столкновения на кольце Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

В Красноярске автомобиль такси перевернулся на крышу. Произошло это сегодня, 18 августа, около 22:30 часов. На кольцевой развязке на Брянской – Игарской. Предварительно известно, что такси направлялось в сторону Игарской, водитель выезжал с кольца с внутренней полосы. В этот момент с левого ряда другая иномарка решила повернуть на Брянскую и протаранила перевозчика в бок. От удара такси перевернулось на крышу.

Сколько человек было в салоне, не уточняется. Был ли водитель один или вез с собой пассажиров, пока информации нет. На газоне заметили детское кресло, вероятно, вывалилось из багажника. Очевидцы оказали первую медицинскую помощь, затем скорая увезла пострадавших.

На место прибыли дорожная полиция, спасатели и пожарная машина – на случай, если вдруг произойдет возгорание. Десяток человек дружно перевернули такси обратно на колеса. Госавтоинспекторам предстоит выяснить, кто из двух автомобилист нарушил правила дорожного движения и стал причиной аварии.