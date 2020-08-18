На юге Красноярского края экс-главу района уличили в должностном преступлении Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-главу Минусинского района уличили в должностном преступлении. Следственные органы СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия получили из УФСБ материалы проверки и завели уголовное дело по статье 289 УК РФ (Участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность).

Как удалось выяснить, в марте 2019 года краевая служба финансово-экономического контроля в сфере закупок решила проверить, насколько правомерно минусинская компания «Заря» получила субсидии из бюджета на сумму 2,64 миллиона рублей.

Руководила компанией супруга подозреваемого, который в тот момент был главой района. Он лично контролировал ход проверки, пользуясь своей должностью: интересовался, как она проходит, какие планы у проверяющих, даже консультировал супругу и составлял за нее необходимые документы. Как считают следователи, все это он делал из корыстных побуждений, чтобы не возвращать в бюджет полученные средства.