Прожили вместе 43 года: житель Канска на 8 марта ударил жену топором, а после забил до смерти веслом

Мужчина в момент преступления был пьян Фото: Мария ЛЕНЦ

За убийство жены жителю Канска грозит до 15 лет колонии. Кровавую расправу он устроил в ночь на 9 марта 2020 года.

Ему – 64 года. Ей – 63. Вместе они уже 43 года. В тот день 8 марта у них был праздничный ужин. Застолье, крепкие напитки. В каждой семье супругов найдется свой повод для упрека. Так и произошло. Начался скандал из-за какой-то мелочи. Слово за слово. И уже крик стоит на всю округу. Нервы мужчины не выдержали, и он схватился за топор. Он нанес несколько ударов своей жене. Та, пытаясь спастись, выбежала на улицу. Но разъяренный преследователь настиг ее и избил деревянным веслом. Когда женщина упала, откинул его в сторону и пошел спать.

- Через несколько часов он обнаружил, что потерпевшая скончалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и республике Хакасия. – Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.