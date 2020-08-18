В Красноярске закрылся еще один инфекционный госпиталь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске закрылся еще один инфекционный госпиталь на 480 коек – тот самый, временный, что разбивали в студенческом общежитии на Рокоссовского, 15. С уменьшением количества заболевших, его можно свернуть – чтобы помещения успели подготовить к началу нового учебного года.

Как пояснили в краевом минздраве, его создали для пациентов с легким течением коронавирусной инфекции. В начале июня резерв свободных коек в госпиталях, лечивших инфицированных пациентов, сокращался, поэтому и была необходимость в оперативной организации дополнительного коечного фонда.

Сюда переводили пациентов из больниц на долечивание. За 2,5 месяца работы отсюда выписали почти 800 пациентов, медицинскую помощь им оказывали 296 сотрудников. Потерь не было ни одной. Однако госпиталь полностью не уезжает из здания, он готовится к консервации до конца года– на случай второй волны эпидемии. Предусматриваются все необходимые меры для быстрого развертывания госпиталя при необходимости.