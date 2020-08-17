Нужно ли носить маски школьникам в Красноярске из-за коронавируса 2020

Учителя и ученики могут носить защитные маски на уроках по желанию. Фото: Мария ЛЕНЦ

Учебный год начнется с традиционного формата обучения – дети пойдут в школу. Но учебные заведения должны соблюдать противовирусные меры безопасности.

О них нам рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» – Красноярск Андрей Сигида, заместитель руководителя управления образования администрации города:

О линейках

- Линейки пройдут в измененном формате. Возможно, для некоторых классов их вообще не будет – проведут онлайн, заменят на дистанционные мероприятия. Эти вопросы педагоги в школах прорабатывают индивидуально. Школы у нас разные по емкости – и 2500 детей, и 350, везде своя ситуация. Где-то разведут детей по классам, где-то линейки проведут в разное время, чтобы не было массового скопления детей.

И к родителям просьба. Понимаю, 1 сентября для всех праздник, папа-мама-бабушка-дедушка…. Но желательно исключить присутствие всей семьи, не приходить на эти мероприятия массово.

О масках

- В требованиях Роспотребнадзора точно указано, что в масках должен быть обслуживающий персонал школы – это сотрудники клининга и пищеблока. Для них маски обязательны. Однако требованиями не указано обязательное наличие масок у педагогов и детей, это по желанию. Если родителям хочется, чтобы ребенок был дополнительно защищен, он может носить маску. Никто этому противиться не будет, но требований таких, повторю, нет.

О столовых

- В столовых изменилась рассадка учеников, потому что дети будут сидеть по одному за столом. Для этого школы увеличили количество мебели, расставили столы.