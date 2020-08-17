В Красноярске уже 4 дня ищут 45-летнего таксиста

Ориентировка на Николая Гапа Фото: «Поиск пропавших детей — Красноярск»

Исчез таксист Николай Гапа, сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей — Красноярск». Мужчину ищут четвертые сутки подряд. Как рассказали родственники 45-летнего красноярца, Николай работает в такси, и в последний раз выходил на связь вечером в четверг, 13 августа. С тех пор его телефон молчит.

В тот день мужчина как обычно вышел на смену - уехал из дома по адресу: проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 187. Машина у Николая - Toyota Funcargo серебристого цвета. С тех пор близкие о нем ничего не знают.

Приметы Николая Гапы: рост - 180 сантиметров, глаза карие, волосы темно-русые с проседью. Особые приметы: нет верхних зубов.

В момент пропажи на Николае была рубашка в сине-серо-белую клетку, шорты в сине-белую клетку и черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения мужчины, просят позвонить по тел.: 8 (391) 233-47-35 - дежурная часть отдела полиции № 6 или 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).