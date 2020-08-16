На улице Норильской в Красноярске до конца года построят детский сад на 300 мест с ясельными группами

Достроить детский сад планируется до конца года Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на улице Норильской продолжается строительство детского сада на 300 мест с ясельными группами. Глава Красноярска Сергей Еремин на своей страничке в instagram сообщил, что работы должны завершиться до конца 2020 года:

«Вокруг объекта сейчас идет большая стройка жилья. Поэтому создание здесь учреждения – мера своевременная. Именно такой логики параллельного «насыщения» новых территорий соцобъектами требую от градостроителей».

Мэр упомянул, что много вопросов по транспортной и пешеходной доступности. Поэтому он поручил в ближайшее время представить комплексное решение по решению этой проблемы.

Добавим, что в прошлом году в краевом центре заработали 7 новых детских садов.

КОНКРЕТНО

Сейчас в городе возводят пять детских садов:

- на улице Волгоградской - 270 мест;

- на Мате Залки - 190;

- на Елены Стасовой - 270;

- на 9 Мая - 300;

- на Норильской – 300.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На сегодняшний день в Красноярске принимают в 175 муниципальных детских садах. В 28 - продолжается плановый ремонт, который невозможно пока закончить, поскольку здесь необходимы не косметические работы, а капитальные. Они невозможны без проведения конкурсных процедур, организованных в соответствии с требованиями законодательства. На время детям будут предложены места в других садах. Но в сентябре принять ребятишек смогут все дошкольные учреждения города.