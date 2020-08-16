На улице Норильской в Красноярске до конца года построят детский сад на 300 мест с ясельными группами

Достроить детский сад планируется до конца года
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Красноярске на улице Норильской продолжается строительство детского сада на 300 мест с ясельными группами. Глава Красноярска Сергей Еремин на своей страничке в instagram сообщил, что работы должны завершиться до конца 2020 года:
«Вокруг объекта сейчас идет большая стройка жилья. Поэтому создание здесь учреждения – мера своевременная. Именно такой логики параллельного «насыщения» новых территорий соцобъектами требую от градостроителей».
Мэр упомянул, что много вопросов по транспортной и пешеходной доступности. Поэтому он поручил в ближайшее время представить комплексное решение по решению этой проблемы.
Добавим, что в прошлом году в краевом центре заработали 7 новых детских садов.
КОНКРЕТНО
Сейчас в городе возводят пять детских садов:
- на улице Волгоградской - 270 мест;
- на Мате Залки - 190;
- на Елены Стасовой - 270;
- на 9 Мая - 300;
- на Норильской – 300.
А В ЭТО ВРЕМЯ
На сегодняшний день в Красноярске принимают в 175 муниципальных детских садах. В 28 - продолжается плановый ремонт, который невозможно пока закончить, поскольку здесь необходимы не косметические работы, а капитальные. Они невозможны без проведения конкурсных процедур, организованных в соответствии с требованиями законодательства. На время детям будут предложены места в других садах. Но в сентябре принять ребятишек смогут все дошкольные учреждения города.