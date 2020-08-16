В Красноярском крае за неделю клещи покусали более 70 человек, из них 18 детей

Клещи менее активны. но все еще опасны Фото: Мария ЛЕНЦ

В Управлении Роспотребнадзора Красноярского края объявили о снижении активности клещей. В настоящее время случаи присасывания зарегистрированы на территории 36 районов.

С 7 по 13 августа с жалобами на укусы клещей в медицинские учреждения обратился 71 человек, из них 18 детей. Это на 47,6 процентов ниже уровня обращаемости на предыдущей неделе. Непосредственно в краевом центре были покусаны 24 человека, в том числе 9 детей.

С начала сезона в регионе зарегистрировано 15837 случаев присасывания клещей (3437 - среди детей). В краевом центре - 4724 случая (1009 - среди детей).

- На контрольных пунктах наблюдений в Заповеднике «Столбы» и в районе станции Снежница клещи не обнаруживались, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. - Несмотря на низкую активность клещей, не исключаются случаи присасывания при сборе грибов, дикорастущих ягод. При посещении лесных территорий носите защитную одежду, применяйте репелленты, регулярно осматривайте себя и друг друга для выявления ползающих клещей. При ухудшении самочувствия нужно сразу обращаться за медицинской помощью.

КСТАТИ

В Красноярском крае продолжают работать пункты приема клещей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».

С начала сезона в лаборатории были исследованы 11551 клещей:

- 2,4% - обнаружен вирус клещевого энцефалита;

- в 40,5% – возбудитель клещевого боррелиоза;

- в 2,7% – гранулоцитарного анаплазмоза;

- в 5,2% – моноцитарного эрлихиоза человека.