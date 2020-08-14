В Хакасии тракторист случайно убил мужчину, приехавшего на лесосеку, чтобы починить технику

Тракторист работал без соблюдения техники безопасности Фото: krk.sledcom.ru

В отношении 41-летнего жителя Таштыпского района было возбуждено уголовное дело по статье 109 (причинение смерти по неосторожности).

Как выяснили следователи, мужчина работал трактористом на лесосеке, расположенной в лесном массиве урочища Курлик Таштыпского района. Он выполнял работы по трелевке и погрузке леса. 12 февраля на лесосеку приехал знакомый работодателя, чтобы отремонтировать трактор.

В тот день работник начал трелевку спиленного дерева. Мало того что у него не было прав для управления трактором, так еще и работал, без соблюдения техники безопасности: не убедился в безопасности трелевки и отсутствии на пути движения трактора людей, не подал предупредительный сигнал. В результате сбил сухое дерево, которое упало прямо на голову находившемуся рядом 48-летнему мужчине.

- Потерпевшего доставили в Абаканскую межрайонную клиническую больницу, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. – Но, несмотря на проведенные врачами реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. Он скончался на следующий день. Согласно данным судебно-медицинского заключения смерть потерпевшего наступила в результате тупой сочетанной травмы головы и шейного одела позвоночника.

Виновнику его гибели предстоит в ближайшее время предстать перед судом.