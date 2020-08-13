В Красноярске до конца года капитальный ремонт проведут в 458 многоквартирных домах

Один из домов на партизана Железняка, где ремонтируют фасад Фото: admkrsk.ru

В Красноярске капитальный ремонт закончен в 160 многоквартирных домах. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск, работы на них завершены и оплачены. Еще в 144 домах кипит работа, и работают бригады рабочих.

Больше всего довольны жители. Это вам не косметический ремонт, когда лишь покрасили стены и замазали дыры. Во время капитального ремонта внимание уделяют каждому элементу и строительной конструкции. Например, инженерные системы перестраивают практически полностью. Ведь требования к современному снабжению домов электричеством, водой и отоплением гораздо выше и строже, чем были раньше. Обустраиваются даже помещения под электрощитовые и элеваторные узлы. И это не говоря уже об установке приборов, которые помогают экономить ресурсы, а значит, людям придут счета с гораздо меньшей суммой за коммунальные услуги.

В доме №5 на улице Мичурина ремонтируют систему отопления Фото: admkrsk.ru

- Хочу отметить, что вопросов и жалоб со стороны жителей к подрядчикам в этом году значительно меньше, - рассказал Николай Петров, заместитель руководителя департамента городского хозяйства. - Люди стали более информированными. Все больше активистов понимают, как решать вопросы, к кому обращаться, как взаимодействовать с подрядчиками и управляющими компаниями, кто и за что отвечает. Да и подрядные организации стали внимательнее относиться к жителям. Мы заметили, что если где-то допущены какие-то неудобства, то подрядчики стараются самостоятельно оперативно договариваться с людьми как их минимизировать.

Всего в планах капитального ремонта, за которые отвечают городские власти, до конца года отремонтировать 458 многоквартирных домов. Отметим, что изначально были запланированы бОльшие объемы. Но позже из него официально исключили дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, а также те, где собственники отказались от проведения капитального ремонта.

Больше всего результатом довольны жители Фото: admkrsk.ru

КОНКРЕТНО

В краевом центре подрядчики ремонтируют:

- 43 кровли:

- 4 фасада;

- 2 фундамента.

Модернизируют:

В 78 многоквартирных домах - системы электроснабжения;

В 15 – системы отопления, горячего и холодного водоснабжения;

В двух – системы водоотведения.

Добавим, что в эту статистику попали только те дома, где техническим заказчиком капитального ремонта является МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления».