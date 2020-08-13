В Красноярске 7-летний ребенок кинулся под колеса машины. Фото: ГИБДД Красноярска

В Красноярске семилетний ребенок кинулся под колеса машины. ЧП произошло накануне днем, 12 августа, в Ленинском районе города. Пострадавшего мальчика госпитализировали в больницу с травмами, его жизни ничто не угрожает. Водителю предстоят разбирательства с ГИБДД. Однако уже сейчас можно сказать: случившееся стало для него неожиданностью.

Предварительно установлено, что ребенок гулял во дворе со своей бабушкой, играл с товарищами. А когда бабушка отвлеклась, дети убежали от нее со двора за дом, продолжили игру возле проезжей части. Так увлеклись, что мальчик выбежал на дорогу. 44-летний водитель «Тойоты» растерялся от неожиданности, затормозил, но избежать наезда не удалось.

Госавтоинспекторы вновь предупреждают взрослых быть предельно внимательными во всем, что касается их детей. Не спускать с них глаз на прогулке, держать за руку при пересечении проезжей части и в целом прививать им такое понятие, как безопасное поведение на дороге.

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