В Красноярске мужчине на улице порезали горло «розочкой» от бутылки. Фото: полиция города

В Красноярске молодому человеку прямо на улице порезали горло «розочкой» от бутылки (это пока предварительная версия). Произошло это накануне, 12 августа, на улице Киренского, рядом с автозаправочной станцией (Октябрьский район). Случайные прохожие заметили пострадавшего, когда он лежат на траве и истекал кровью. Вызвали «Скорую помощь». Медикам удалось стабилизировать тяжелое состояние молодого человека.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе городской полиции, сейчас по данному факту проводится проверка. Уже установлено, что к преступлению может быть причастен 25-летний товарищ пострадавшего. Перед этим они вместе распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними, видимо, произошел конфликт. Подозреваемый уже задержан, его допрашивают. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.