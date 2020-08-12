Рассадят в шахматном порядке: как будут работать школы Красноярска с 1 сентября

В школах новые правила Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы Красноярска учебный год начнут по новым правилам. Причиной нововведений, которые ждут учеников и педагогов, стало распространение коронавируса. О них рассказали в минобразования края. Что ждет учеников? Во-первых, везде должны быть в наличии антисептики, кварцевые лампы, дезинфицирующие средства для уборки классов. На входе в школу каждому ученику будут измерять температуру. К слову, в школах масочный режим действует. Однако в помещениях ученики сами могут выбирать, надевать ли маску. А вот поварам и учителям маски обязательны.

Теперь не нужно будет переходить из класса в класс между уроками - все занятия будут проводиться в одном классе. Исключение - физика, химия, физкультура, труды и изобразительное искусство. То есть те предметы, изучение которых требует определенного оборудования.

Учеников рассаживать в классах будут зигзагом - эта мера по возможности. Кроме того, в классах обязательна влажная уборка несколько раз в день. И... никаких массовых мероприятий.

Добавим, что на подготовку школ края к учебному году выделено более 2 миллиардов рублей. В этом году в школы идут 358 тысяч учеников, из которых 42 тысячи - первоклашки.