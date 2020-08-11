В Красноярске отбывающий наказание боевик агитировал за терроризм прямо в колонии Фото: Мария ЛЕНЦ

Отбывающий наказание в одной из колоний Красноярского края боевик агитировал за терроризм, не выходя, что называется, из камеры. Делал это тайком, не привлекая к себе всеобщего внимания. Причем среди тех, с кем он сам вел беседы, были не только другие заключенные, но и сотрудники администрации исправительного учреждения, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности по краю.

Известно, что осужденный – уроженец города Грозного. Там он был членом незаконного вооруженного формирования, хранил и использовал огнестрельное оружие. Одним словом, на его совести несколько преступлений, в том числе убийства. Отбывать наказание его отправили в Сибирь, подальше от Чечни.

Здесь он за несколько лет осмотрелся, изучил своих сокамерников и начал вести беседы, оправдывая терроризм и призывая разделить его взгляды. Но попал под новое уголовное дело. 15 июля состоялся суд, ему придется провести еще 7 лет в колонии строгого режима.