В Красноярском крае двух пропавших детей отыскали через два часа. Фото: пресс-служба полиции

В Тюхтетском районе двух пропавших детей отыскали в течение пары часов. История с их «турпоходом» закончилась благополучно, а урок из этого получили не только искатели приключений, но и их родители.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, все произошло в минувшие выходные в деревне Покровка. Позвонила местная жительница, сообщила: ее 7-летний сын и соседский 8-летний ребенок играли возле дома, затем направились в сторону леса и уже несколько часов их местонахождение неизвестно.

Для понимания лес в Тюхтетском районе – это уже тайга. В ней запросто теряются взрослые опытные грибники. А тут – дети. На их поиски подняли по тревоге личный состав полиции, присоединились местные жители. И уже через два часа поисков мальчишек нашли на автомобильной дороге возле села Тюхтет. Живы, здоровы, не пострадали. Обоих передали родителям.