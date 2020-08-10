Житель Красноярска показал на видео, как убивал мужчину, заставшего его за похищением интернет - кабеля

Обвиняемый подробно рассказал, как убивал ненужного свидетеля Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Суд приговорил 33-летнего жителя Красноярска к 18 годам колонии строгого режима за убийство в связи с выполнением общественного долга и кражу.

9 мая прошлого года днем 53-летний мужчина, проживавший в одном из домов на Красрабе, обнаружил, что пропал интернет. Он поднялся на чердак, чтобы посмотреть, не отошли ли провода. Там он застал вора на месте преступления: незнакомец срезал кабель. Возмущенный жилец попытался задержать похитителя и пригрозил ему полицией. Тот испугался, что его посадят, и решил избавиться от нежеланного свидетеля. Во время следственного эксперимента приличный мужчина, в очках, немного стеснительный и скромный подробно рассказал и показал, как убивал:

«Я ударил его по голове, ударов пять кирпичом, пару раз ножом. Сначала во что-то твердое попал, наверное, в кость. Потом уже в легко вошел нож, в мягкие ткани».

Когда его жертва затихла, он хладнокровно скрутил ранее срезанный интернет-кабель, а также забрал у погибшего украшение.

- Личность злоумышленника была быстро установлена благодаря оставленному им на крышке люка чердака дома следа пальца руки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемых ему преступлениях и ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.