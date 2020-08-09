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Роспотребнадзор: активность очага клещевого энцефалита в Красноярском крае снижается

В краевом центре от укусов клещей пострадали 29 человек за неделю
Анна СнегиреваАннаСнегирева
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На контрольных точках нацпарка «Столбы» паразитов не обнаружено

На контрольных точках нацпарка «Столбы» паразитов не обнаружено

Фото: Мария ЛЕНЦ

Активность клещей на территории региона снижается, сообщает краевой Роспотребнадзор. Специалисты говорят, что за минувшую неделю в крае по поводу присасывания клещей к медикам обратились 149 человек - это на 27,6 процента меньше, чем неделей ранее. В Красноярске пострадали 29 человек, среди которых 1 ребенок. Всего в крае за минувшую неделю клещи укусили 9 ребятишек.

Данные по всему сезону активности клещей таковы: в крае укушено 15 766 человек, 3 419 - дети. В Красноярске от укусов пострадали 4 700 человек, 1000 детей.

В основном клещи переносят боррелиоз - на его долю приходится 54,4 %процента. На втором месте эрлихиоз - 5,2 процента, третья позиция у аналазмоза - 2,8 процента, энцефалит на четвертом месте - 2,4 процента.

Грибникам и ягодникам, которых в этом сезоне в лесах края традиционно много, расслабляться не стоит, несмотря на то, что клещи в целом ведут себя менее агрессивно. В лесу их может быть много. Кстати, на контрольных точках нацпарка «Столбы» на минувшей неделе паразитов не обнаружено. Эпидемиологи напоминают: тот, кто предупрежден, - вооружен, так что главная мера защиты - не допустить присасывания клеща.