В Красноярском крае запустили мобильное приложение 112

МЧС теперь информирует и в телефоне. Фото: ИВАНОВА Диана

Через приложение 112 можно оперативно получать новости о ЧС, коммунальных авариях, эпидемиологической ситуации, предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.

Скачать приложение легко в Play Маркет или App Store.

Затем в личном кабинете нужно настроить уведомления по интересующим темам.

Сначала надо выбрать группу районов края и категорию событий (перекрытия дорог, плановые отключения, аварии на коммунальных сетях и так далее).

Кстати, даже если в случае ЧС нет сотовой связи, но есть интернет, уведомления будут приходить.

Система 112, к которой подключены все муниципалитеты края, постоянно совершенствуется. Раньше жители, подписавшись на важные сообщения, получали их в виде смс. Сейчас в приложении они смогут сами выбрать место и категорию сообщений, которые им важно получать.