В Красноярском крае запустили мобильное приложение 112

МЧС теперь информирует и в телефоне.
Фото: ИВАНОВА Диана
Через приложение 112 можно оперативно получать новости о ЧС, коммунальных авариях, эпидемиологической ситуации, предупреждения о неблагоприятных погодных условиях.
Скачать приложение легко в Play Маркет или App Store.
Затем в личном кабинете нужно настроить уведомления по интересующим темам.
Сначала надо выбрать группу районов края и категорию событий (перекрытия дорог, плановые отключения, аварии на коммунальных сетях и так далее).
Кстати, даже если в случае ЧС нет сотовой связи, но есть интернет, уведомления будут приходить.
Система 112, к которой подключены все муниципалитеты края, постоянно совершенствуется. Раньше жители, подписавшись на важные сообщения, получали их в виде смс. Сейчас в приложении они смогут сами выбрать место и категорию сообщений, которые им важно получать.