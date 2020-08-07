В красноярском онкодиспансере открывают новое отделение. Фото: Мария ЛЕНЦ

В онкологическом диспансере Красноярска появится новое отделение – на базе поликлиники. Его создают для жителей края, состоящих на учете с самыми распространенными онкозаболеваниями: молочной и предстательной желез, а также шейки матки, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

Новое отделение предназначено для пациентов из тех территорий, где пока нет центров амбулаторной поликлинической помощи и первичных онкологических кабинетов.

В отделении будут работать шесть врачей – основные специалисты и дублеры. Кроме того, в штате есть медсестры и врач-статистик. Запись пациентов начнется с 17 августа. Она будет осуществляться через медицинские организации края.

СКАЗАНО

Андрей Модестов, главный врач онкологического диспансера: «Основной задачей нового отделения станет контроль своевременности и полноты обследования пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении».