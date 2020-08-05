Жительницу Хакасии оштрафовали на 7,5 тысяч за то, что отпустила гулять ребенка зараженного COVID-19

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:43:41+03:00

От него могли подхватить инфекцию и другие дети

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3 августа жительницу Черногорска по решению суда оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за нарушение карантинных мер. Женщина отпустила на прогулку своего ребенка с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. От него могли заразиться и другие дети, в тот момент находившиеся на площадке. В Роспотребнадзоре Хакасии рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск о фактах сокрытия больными COVID-19 информации о контактных лицах, местах посещения за последние 14 дней. Это приводит к дальнейшему распространению инфекции.

По данным на 5 августа в Республике зарегистрировано 2944 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 308 среди детей (10,5 процентов от общего числа заболевших). Выздоровело 2603 человека (88,4 процента от числа заболевших), за последние сутки 52 больных.

Всего за прошедшие сутки выявлено 22 новых случая заболевания: 9 – в Абакане, по 5 случаев в Черногорске и Аскизском районе, по одному – в Алтайском, Боградском и Орджоникидзевском районах.

9 их этих случаев - служебные и семейные контакты с заболевшими новой коронавирусной инфекцией, 5 - подтверждены по результатам лабораторных исследований пациентов, обратившихся за медицинской помощью с признаками респираторных инфекций, 2 – при обследовании внебольничных пневмоний, 4 – при плановом мониторинге, 2 – при самостоятельном прохождении обследования.

За весь период с 26 февраля по 5 августа (на 10.00 часов) в Хакасии на COVID-19 методом ПЦР обследовано 75815 человек (+ 492 за сутки).

Специалисты напоминают, что соблюдение простых мер профилактики позволит избежать контакта с инфекцией, так как рядом могут находиться больные с легкими и бессимптомными формами COVID-19, а на поверхностях вирус сохраняет свою жизнеспособность 48 часов. В общественных местах и в транспорте носите маски и перчатки, соблюдайте дистанцию. Не забывайте о гигиене рук. При первых признаках заболевания обращайтесь к врачу.

ИСТОЧНИК KP.RU