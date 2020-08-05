В Красноярске появится фитнес-зал с современными тренажерами под открытым небом
В Красноярске в сквере Победителей скоро появится спортивная площадка с современными тренажерами. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, сейчас ведутся работы по их установке.
По своей функциональности силовые комплексы ничем не уступают тем, что устанавливают в спортзалах. Заниматься спортом на уличных тренажерах можно будет в любое время всем желающим.
Всего 15 силовых комплексов, из них 10 предназначены для проработки всех групп мышц. Заниматься будет интересно взрослым и детям. Еще пять тренажеров адаптировали специально для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья (колясочников).
Фитнес-зал под открытым небом.vk.com/krasnoyarskrf
Сколько будет стоить посещение площадки? Нисколько! Заниматься можно бесплатно и 24 часа в сутки семь дней в неделю.
Добавим, что на каждом тренажере установят QR-код с возможностью посмотреть подходящий комплекс упражнений.
Осталось только дождаться открытия!
ИСТОЧНИК KP.RU