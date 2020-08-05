2020-08-05T08:25:16+03:00
Общество

В Красноярске появится фитнес-зал с современными тренажерами под открытым небом

Заниматься можно совершенно бесплатно
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
На тренажерах можно будет заниматься совершенно бесплатно Фото: vk.com/krasnoyarskrfНа тренажерах можно будет заниматься совершенно бесплатно Фото: vk.com/krasnoyarskrf
Изменить размер текста:

В Красноярске в сквере Победителей скоро появится спортивная площадка с современными тренажерами. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, сейчас ведутся работы по их установке.

По своей функциональности силовые комплексы ничем не уступают тем, что устанавливают в спортзалах. Заниматься спортом на уличных тренажерах можно будет в любое время всем желающим.

Всего 15 силовых комплексов, из них 10 предназначены для проработки всех групп мышц. Заниматься будет интересно взрослым и детям. Еще пять тренажеров адаптировали специально для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья (колясочников).

Фитнес-зал под открытым небом.vk.com/krasnoyarskrf

Сколько будет стоить посещение площадки? Нисколько! Заниматься можно бесплатно и 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Добавим, что на каждом тренажере установят QR-код с возможностью посмотреть подходящий комплекс упражнений.

Осталось только дождаться открытия!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Темпы работ отвратительные!»: Сергей Еремин раскритиковал работу подрядчиков, ремонтирующих скверы и дороги в Красноярске
На оптовом рынке в Красноярске обнаружили зараженные восточной плодожоркой персики
«Не ломайте и не жадничайте»: в Красноярске на острове Татышев начался активный сбор яблок и ранеток
В Красноярске появится фитнес-зал с современными тренажерами под открытым небом
На борту было 6 взрослых и 5-летний ребенок: на Красноярском водохранилище катер с заглохшим мотором едва не разбило о скалы
Красноярец перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей
В Ленинском районе Красноярска для мытья «Глобуса» использовали пожарный гидрант
Потратил деньги на сладости: в Хакасии 15-летнего школьника будут судить за кражу
В коллекторе на Металлургов в Красноярске нашли тело женщины
Часть Торгашинского хребта в Красноярске признали памятником природы
Машину разорвало: в Красноярском крае водитель Mitsubishi влетел под фуру и погиб
Улицу в центре Красноярска перекрыли на ремонт
Жертвами черных риелторов в Красноярске стали 11 беспомощных людей
Доля выздоровевших от коронавируса в Красноярском крае составила 87%
На Красноярск обрушилась мощная гроза
На трассе под Красноярском появилась шумовая разметка
Ключ оставил в почтовом ящике: красноярцев просят помочь в розыске загадочно пропавшего мужчины
Рухнувшего с Октябрьского моста в Красноярске мужчину успели спасти
В Красноярске ищут специалистов на зарплату до 100 тысяч
Дворники на самокатах появились в Красноярске
Мишустин назначил красноярку замминистра финансов России
Бывший исполняющий обязанности замглавы Хакасии пойдет под суд за крупную взятку
Новый рояль прибыл в красноярскую музыкальную школу по воздуху
На Татышеве электроскутер сбил коляску с 3-месячным младенцем