В Красноярске появится фитнес-зал с современными тренажерами под открытым небом

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:25:16+03:00

На тренажерах можно будет заниматься совершенно бесплатно Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Изменить размер текста: A A

В Красноярске в сквере Победителей скоро появится спортивная площадка с современными тренажерами. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск, сейчас ведутся работы по их установке.

По своей функциональности силовые комплексы ничем не уступают тем, что устанавливают в спортзалах. Заниматься спортом на уличных тренажерах можно будет в любое время всем желающим.

Всего 15 силовых комплексов, из них 10 предназначены для проработки всех групп мышц. Заниматься будет интересно взрослым и детям. Еще пять тренажеров адаптировали специально для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья (колясочников).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/794462" frameborder="0"></iframe> Фитнес-зал под открытым небом.vk.com/krasnoyarskrf

Сколько будет стоить посещение площадки? Нисколько! Заниматься можно бесплатно и 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Добавим, что на каждом тренажере установят QR-код с возможностью посмотреть подходящий комплекс упражнений.

Осталось только дождаться открытия!

ИСТОЧНИК KP.RU