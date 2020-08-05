На борту было 6 взрослых и 5-летний ребенок: на Красноярском водохранилище катер с заглохшим мотором едва не разбило о скалы

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:46:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшная трагедия могла произойти 4 августа на Красноярском водохранилище.

Тем вечером две семьи отправились на катере на акваторию Красноярского водохранилища в районе базы «Маяк». На борту было 7 человек, в том числе 5-летний ребенок. Настроение у всех отличное: приятные разговоры, волны, теплый ветерок. Но неожиданно заглох мотор. Добраться до берега невозможно. Да еще и ветер усилился. С каждым сильным порывом катер стремительно относило к скалам на правом берегу водохранилища. Требовалась срочная помощь спасателей. Их по телефону вызвали сами туристы.

- Специалисты дивногорского поисково-спасательного отряда краевого учреждения «Спасатель» оперативно выехали на место,- рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе Агентства ГО ЧС Красноярского края. – Они эвакуировали семерых человек и доставили их на берег.

В очередной раз краевые спасатели призывают людей соблюдать меры безопасности при отдыхе на воде. Перед выходом на акваторию необходимо проверить исправность своего судна и не забудьте надеть спасательный жилет.

ИСТОЧНИК KP.RU