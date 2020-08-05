2020-08-05T07:28:42+03:00
Происшествия

Красноярец перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей

Доверился «службе безопасности банка»
Ольга КОСТИНА
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Лишился денег, пытаясь их сохранитьЛишился денег, пытаясь их сохранитьФото: Мария ЛЕНЦ
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55-летний житель Красноярска в один миг лишился всех своих накоплений. Как он рассказал в полиции, на его номер позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности. Сообщил: с вашего счета кто-то снимает деньги, их нужно срочно перевести на резервные счета. Мужчина испугался, ведь у него накопилась солидная сумма.

В итоге он перечислил 2 миллиона 965 тысяч рублей на указанные собеседником счета. Ну а после связь прервалась. Только тогда он понял, что стал жертвой аферистов и отправился в полицию.

- В настоящее время сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности лжесотрудника банка, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». – Напоминаем, что сотрудники финансовых организаций по телефону не будут просить совершать какие-либо финансовые операции, а также называть данные банковской карты и CVV-код. Если поступил подобный звонок, положите трубку и обратитесь в ближайшее отделение своего банка или на телефон горячей линии, который указан на карте или официальном сайте организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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