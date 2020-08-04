2020-08-04T07:51:55+03:00
Происшествия

На Татышеве электроскутер сбил коляску с 3-месячным младенцем

Девочка пострадала
Ася ЖУКОВА
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Прокат электроскутеров на острове Татышев в Красноярске.Прокат электроскутеров на острове Татышев в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На острове Татышев в Красноярске водитель электроскутера сбил коляску, в которой находилась трехмесячная девочка. Ребенок получил травмы, рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

ЧП произошло в понедельник, 3 августа, уточняют дорожные полицейские. 33-летний мужчина, управляя электроскутером, двигался по велосипедной дорожке. И совершил наезд на коляску с младенцем. От удара малышка упала на асфальт, у нее телесные повреждения.

Вскоре обнаружилось: водительского удостоверения у мужчины нет. На него составили протоколы за это, а также за езду без мотошлема, движение по велосипедной дорожке, нарушение правил, повлекшее вред здоровью (пусть и в легкой степени).

А хозяину скутера за передачу его человеку без прав грозит штраф - 30 тысяч рублей. Ну а общая сумма штрафов может достигнуть полумиллиона рублей.

КОНКРЕТНО

Управлять электрическим транспортным средством мощностью более 250 Ватт можно только тем, у кого имеется водительское удостоверение категории «М», напоминают инспекторы.

И последнее: движение электроскутеров по пешеходным/велосипедным дорожкам запрещено категорически. Ведь такой транспорт – это источник повышенной опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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