На Татышеве электроскутер сбил коляску с 3-месячным младенцем
На острове Татышев в Красноярске водитель электроскутера сбил коляску, в которой находилась трехмесячная девочка. Ребенок получил травмы, рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».
ЧП произошло в понедельник, 3 августа, уточняют дорожные полицейские. 33-летний мужчина, управляя электроскутером, двигался по велосипедной дорожке. И совершил наезд на коляску с младенцем. От удара малышка упала на асфальт, у нее телесные повреждения.
Вскоре обнаружилось: водительского удостоверения у мужчины нет. На него составили протоколы за это, а также за езду без мотошлема, движение по велосипедной дорожке, нарушение правил, повлекшее вред здоровью (пусть и в легкой степени).
А хозяину скутера за передачу его человеку без прав грозит штраф - 30 тысяч рублей. Ну а общая сумма штрафов может достигнуть полумиллиона рублей.
КОНКРЕТНО
Управлять электрическим транспортным средством мощностью более 250 Ватт можно только тем, у кого имеется водительское удостоверение категории «М», напоминают инспекторы.
И последнее: движение электроскутеров по пешеходным/велосипедным дорожкам запрещено категорически. Ведь такой транспорт – это источник повышенной опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU