2020-08-03T14:58:40+03:00
Общество

Вывод экспертов: большинство сосисок в красноярских магазинах – фальсификат

Пять из восьми образцов, взятых на анализ, показали нарушения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Большинство молочных сосисок в красноярских магазинах – фальсификат. Фото: Красноярский ЦСМБольшинство молочных сосисок в красноярских магазинах – фальсификат. Фото: Красноярский ЦСМ
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Большинство сосисок, которые продаются в красноярских магазинах, - фальсификакт. К такому выводу пришли специалисты Красноярского центра стандартизации, метрологии и испытаний. Для тестирования они приобрели 8 образцов сосисок марки «Молочные» категории Б (массовая доля мышечной ткани от 40% до 60% включительно), изготовленных в Омской, Новосибирской, Московской областях и Красноярском крае.

Проверяли их тщательно: по массовой доле белка и жира, на содержание фосфатов, идентифицировали состав сырья и сопоставляли его с тем, что указан на упаковке.

Прошли испытание на качество 3 образца: это сосиски от «Уярского мясокомбината», «Провинции «Солгон» и «Дымова». Были замечания по маркировке, но на качестве продукции это не отражается. А вот в остальных 5 образцах эксперты нашли животный коллагеновый белок, камедь, крахмал, полуочищенный каррагинан.

- При производстве сосисок с применением указанных компонентов изготовитель увеличивает выход готовой продукции, удешевляет ее производство, придает продукции товарный вид, - пояснили эксперты и уточнили, что рецепт сосисок «Молочные» входят только свинина и говядина, яйца, молоко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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