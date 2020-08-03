2020-08-03T14:20:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где в Красноярске будут рожать зараженные коронавирусом женщины

Для этого определили два медицинских учреждения
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стало известно, где в Красноярске будут рожать зараженные коронавирусом женщиныСтало известно, где в Красноярске будут рожать зараженные коронавирусом женщиныФото: Мария ЛЕНЦ
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В краевом минздраве назвали медицинские учреждения, куда будут направляться на роды заразившиеся коронавирусом будущие мамы. Сразу отметим, что количество таких женщин сократилось, и это радует. Поэтому и изменили их маршрутизацию.

С 1 августа тех мамочек, у которых высокая группа риска по тем или иным показателям, направляют в Красноярский краевой Центр охраны материнства и детства, в так называемые «мельцеровские» боксы. Это отдельные палаты, войти в каждую можно только с улицы. В таких боксах есть все, что необходимо для родоразрешения.

Женщин низкой группы риска ждут в городском родильном доме №5. После этого родильницу перевезут для лечения от коронавируса в инфекционный госпиталь при БСМП, а малыша – в отделение для новорожденных Красноярской межрайонной больницы №1.

Добавим, что все родильные дома краевого центра сейчас работают в обычном режиме, кроме №1, там сейчас проводится санитарная обработка и дезинфекция. Также в полном объеме оказывает медицинские услуги и Краевой перинатальный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стало известно, где в Красноярске будут рожать зараженные коронавирусом женщины
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