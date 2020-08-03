С бывшего ректора Красноярского медицинского университета сняли все обвинения в растрате

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:19:39+03:00

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С бывшего ректора Красноярского медицинского университета Ивана Артюхова, а также его заместителя Бориса Краснопеева сняли все обвинения в растрате. Под уголовное дело они попали в сентябре 2018 года. Их обвинили в хищении денег вуза во время реконструкции главного здания.

Следствие длилось без малого два года, однако вину доказать не смогли. И 14 июля было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Также отменяются и все меры принуждения, избранные судом – речь идет о временном отстранении от должности.

Извещение о прекращении уголовного преследования. Документ предоставлен Иваном Артюховым

Профессор предоставил «Комсомольской правде»-Красноярск документы, в которых говорится о его правах на реабилитацию в соответствии со ст. 53 Конституции России. Он имеет право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных и иных правах.

Добавим, что об уголовном преследовании руководителей Медицинского университета в свое время сообщали все региональные СМИ (на основании информации, предоставленной официальными представителями ГУ МВД России по Красноярскому краю). Справедливым теперь будет проинформировать об их невиновности.

Уведомление на право на реабилитацию. Документ предоставлен Иваном Артюховым

ИСТОЧНИК KP.RU