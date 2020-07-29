29 Июль 2020 2020-07-29T13:59:02+03:00

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У жителей одного из дворов на улице Тотмина много лет была собственная достопримечательность: стоящий прямо посреди дороги бетонный столб. Правда, жители не радовались, а жаловались. В него постоянно врезались машины, ну никому в голову не приходило, что столбы, традиционно скромно стоящие по краю дороги, могут внезапно оказаться посередине.

На этот раз происшествие едва не обернулось трагедией. Бетонный столб не выдержал удара грузовика и рухнул на припаркованную легковушку, в которой находился водитель, об этом сообщает ТВК.

Мужчина чудом не пострадал, но его машина оказалась сильно помята.

Жители двора неоднократно жаловались по поводу того, что столб стоит в неправильном месте. И сняли видео сразу после ДТП.

«Ну как вообще можно было построить столб посреди двора? Все столбы стоят на краю дороги. Водители едут и постоянно его не замечают. Я не оправдываю водителя грузовика, но этот столб здесь не должен стоять», – рассказала автор видео.

Сейчас на место происшествия приехал кран, чтобы демонтировать столб.

Родился в рубашке. Сбитый бетонный столб чуть не убил водителя легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU