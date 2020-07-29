2020-07-29T07:53:49+03:00
Общество

Жительница Красноярска заплатит 800 тысяч штрафа за незаконную банковскую деятельность

Женщине удалось обналичить 24 миллиона рублей, проценты от этой суммы были ее заработком
Ольга КОСТИНА
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Пенсионерке предстоит выплатить крупный штрафПенсионерке предстоит выплатить крупный штрафФото: Мария ЛЕНЦ
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61-летнюю жительницу Красноярска суд приговорил к условному сроку за незаконную банковскую деятельность и создание юридического лица. Действовала она без регистрации и без специального разрешения. Зато зарегистрировалась в налоговых органах, что повлекло внесение сведений о нем в единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С декабря 2014 по январь 2019 года женщина осуществила банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций: переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц. Ее доход составил от 5 до 12 процентов в различные периоды времени.

- Установлено, что женщина извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 миллионов рублей, что является особо крупным, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - В ходе оперативных мероприятий подозреваемую задержали оперативники. Во время осмотра жилища, у нее изъяли компьютерную технику 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в суде обвиняемая раскаялась. Были учтены смягчающие обстоятельства (возраст). Приговор – три года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 800 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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