2020-07-29T07:04:42+03:00
Общество

В Красноярске в 14-этажке на Крайней запустили лифты после десятилетнего простоя

Перед запуском специалисты провели полное техническое освидетельствование
Ольга КОСТИНА
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Процесс установки лифтов затянулся на несколько летПроцесс установки лифтов затянулся на несколько летФото: Мария ЛЕНЦ
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В 14-этажном доме на улице Крайняя, 12 после десятилетнего простоя заработал лифт.

Напомним, строить этот дом начали в 1996 году. Но объект сдали только в 2010 году под гарантийные обязательства от застройщика о завершении всех работ. В том числе и по установке лифтового оборудования. Но эта процедура затянулась. Лифты закупили лишь семь лет спустя. Специалисты установили кабины и двери, но в работу лифты так и не запустили. Ситуацию осложняло отсутствие технической документации на оборудование. Ее не получили из-за неисполнения финансовых обязательств ЖК «Зодчий» перед подрядчиками работ.

- Когда мы зашли на управление, пришлось решать целый ряд проблем по дому, водоснабжению, канализации, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск директор управляющей компании «Хозяин тайги» Евгений Дубровский. - Финальной точкой стало лифтовое оборудование. Лифты были установлены, но строительно-отделочные работы не были проведены.

Как выяснилось, дорогостоящее оборудование частично разворовали. Поэтому пришлось заново восстанавливать то, что уже есть и докупать необходимые материалы. Перед запуском специалисты еще раз провели полное техническое освидетельствование. Теперь лифты работают! В этом лично убедились представители министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, а также службы строительного надзора и жилищного контроля.

- Мы, со своей стороны, проработали вопрос с лифтовой организацией, осуществлявшей поставку и монтаж данного оборудования на доме, по предоставлению технической документации на лифты, - сообщил заместитель министра промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Гаврилов. - В настоящее время все необходимые документы получены управляющей организацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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