2020-07-28T15:36:04+03:00
Происшествия

В Красноярском крае двух чиновниц задержали за махинации с жильем для детей-сирот

Подозреваемые помогали двум предпринимателям присваивать бюджетные миллионы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае двух чиновниц задержали за махинации с жильем для детей-сиротВ Красноярском крае двух чиновниц задержали за махинации с жильем для детей-сиротФото: Мария ЛЕНЦ
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В Балахтинском районе задержаны четыре человека, причастные к махинациям с жильем для детей-сирот. Два из них – служащие местной администрации: это и.о.директора Управление имуществом, землепользования и землеустройства и и.о.директора отдела по правовым и кадровым вопросам. Женщин подозревают в получении взятки. Вместе с ними под уголовное дело за дачу взятки попали два местных предпринимателя. Чтобы задержать эту компанию, потребовалась силовая поддержка Росгвардии.

Но это только вершина айсберга. А вот предварительная версия следствия. В 2019 году (когда точно пока не установлено) к чиновницам обратились местные предприниматели и предложили схему: они подыскивают жилье для сирот, делают небольшой ремонт, чтобы внешне оно было похоже на добротное. Затем выигрывают аукцион, продают жилье району и получают деньги из бюджета. Таким образом расходы составляли от 150 до 350 тысяч рублей, а на аукционе за жилье (с помощью чиновниц) предприниматели выручали по 1,1 миллион рублей.

Таким образом, за весь 2019 год подозреваемые бизнесмены незаконно заработали около 8 миллионов рублей, заплатив сотрудницам районной администрации 250 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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