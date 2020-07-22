«Вырывала раненых бойцов из рук смерти»: красноярские следователи помогли установить памятник фронтовой медсестре

22 Июль 2020 2020-07-22T14:43:46+03:00

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В Красноярском крае следователи помогли увековечить память фронтовой медсестры Валентины Ознобихиной, спасшей жизни десятков солдат – с риском для своей. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

На прием к руководителю следственного отдела пришел житель Минусинска Виктор Краснов. Как оказалось, мужчина вместе с женой и сыном много лет ухаживает за могилами фронтовиков, одна из которых – Григория Васильевича Ознобихина. И лишь недавно случайно узнал: у ветерана была жена, она тоже прошла всю войну. Увы, родных в Минусинске у супругов нет, место захоронения Валентины Трофимовны (она покоится на другом кладбище, не рядом с мужем) пришло в запустение.

Следователи тут же подключились к делу, подняли документы. И выяснилось, с ноября 1941-го по май 1945-го Валентина Ознобихина проработала в полевом госпитале. Причем в самом сложном отделении - газовой гангрены. Благодаря ей, десятки раненых сохранили жизнь, она вырывала их из рук смерти, указано в наградном листе.

Валентина Трофимовна дошла до Берлина, была награждена медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». После войны много лет работала лаборантом в межрайонной больнице Минусинска. Но, как многие участники Великой Отечественной, не любила говорить о войне.

Следователи помогли оформить документы, подготовить эскизы и памятные надписи. На днях памятник фронтовой медсестре был установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU