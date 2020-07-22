2020-07-22T11:25:36+03:00
Общество

В Красноярске сорван график возвращения горячей воды в Октябрьском районе

В Академгородке ремонт теплосетей продолжится еще на три дня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске сорван график возвращения горячей воды в Октябрьском районеВ Красноярске сорван график возвращения горячей воды в Октябрьском районеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске сорван график возвращения горячей воды в Октябрьском районе. Речь идет об Академгородке. Причина – ремонт тепловых сетей на конкретно взятом участке, возле Красноярского научного центра. Там ремонт продлится до 25 июля.

Напомним, что горячая вода пропала у жителей четырех районов города, которые отапливаются от ТЭЦ-2: это Октябрьский, Свердловский, Центральный, Железнодорожный и улица Белинского в Советском районе. Ремонтные работы на самой котельной и на сетях начались 13 июля. Коммунальщики пообещали, что 22 июля горячая вода вернется. Обещание сдержали. За исключением, как мы сказали, Академгородка, но там причина объективная.

Горячее водоснабжение на теплосетях должно восстановиться сегодня 22 июля, до 18 часов. Если этого не произошло, нужно обращаться в управляющую компанию, вероятно, там просто не успели "открыть вентиль" дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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