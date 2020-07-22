Судья в Хакасии погибла под колесами собственного авто. Фото: Верховный Суд Хакасии, ГИБДД по РХ.

Трагическая новость пришла из Хакасии: в поселке Жемчужный Ширинского района судья Вера Дмитриенко погибла под колесами собственной машины. Об этом «Комсомольской правде – Красноярск» сообщили в пресс-службе Верховного Суда Хакасии.

Все случилось на улице Садовой. 64-летняя женщина оставила свою Mazda на стоянке у дома, вышла. Но, увы: забыла принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, пояснили в ГИБДД. В итоге он тронулся задним ходом, наехал на хозяйку и снес забор.

Вера Степановна получила тяжелые травмы. До больницы ее не довезли – не хватило времени: пострадавшая умерла в машине скорой помощи.

СПРАВКА «КП»

Вера Степановна Дмитриенко посвятила работе в системе почти четверть века жизни. Профессионал высокого класса, мудрый судья, обаятельная женщина, так говорят о ней все, кто знал.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным, близким и коллегам Веры Степановны Дмитриенко.