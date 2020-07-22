В Красноярском крае сохранилась сосна, видевшая Ленина

22 Июль 2020 2020-07-22T05:09:52+03:00

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Вековая, буквально подпирающая небо, в обхват почти три метра… В Красноярском крае сохранилась сосна, предположительно видевшая Ленина, недавно ее обследовали ученые, рассказали в пресс-службе национального парка «Шушенский бор».

Как раз там – в окрестностях озера Перово - растет дерево-легенда. Неподалеку тот самый шалаш (конца 19 века), у которого так любят изображать Ильича. По преданию, вождь любил отдохнуть тут после охоты. Впрочем, тогда его знали только соратники, будущему первому лицу страны Советов исполнилось 27 лет.

- Все знают: в Шушенском он был в ссылке, - говорят сотрудники заповедника. – Отсюда писал матери, что скучает по лесу. Парадокс, но вокруг Шушенского деревьев было не так много, их вырубили крестьяне на дрова. Нетронутой оставалась тайга лишь около Журавлиной горки и озера Перово. Поэтому Ильичу полюбились эти места. Он бывал здесь как в одиночку, так и с друзьями. И, конечно, невестой, а потом и женой Надеждой Крупской.

Кстати, Надежда Константиновна (уже после смерти мужа) помогала воссоздать точный облик шалаша, чтобы его реконструировали – для истории.

Ну а сосна, о которой идет речь, находится как раз у тропинки к шалашу, метрах в ста. Понятно, отдыхать в ее тени пара не могла, дерево было еще небольшим, в рост человека. Но что оно уже «видело» Ильича – это довольно вероятно, рассказывают исследователи.

КОНКРЕТНО

Этим летом сосну-легенду изучили специалисты-дендрологи из Москвы - по программе «Деревья – памятники природы». Их целью было определить точный возраст гиганта.

Этим летом сосну-легенду изучили специалисты-дендрологи из Москвы. Фото: Элинор Пэйт, национальный парк Шушенский бор.

Они измерили его обхват – оказалось, это 282 сантиметра, длину – 27 метров. Взяли образцы для того, чтобы понять, сколько лет дереву. Так что скоро будет точный отчет, а заодно объяснение – была ли сосна свидетелем истории, видела ли Ленина?

Кстати, после исследования она получит статус охраняемого памятника природы. И войдет в реестр самых старых деревьев России.

ИСТОЧНИК KP.RU