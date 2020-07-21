2020-07-21T13:27:52+03:00
Коронавирус Covid-19

В Железногорске подтвердилась информация о заболевании COVID-19 курсантов академии МЧС России

Три человека госпитализированы
Ольга КОСТИНА
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Противоэпидемиологические мероприятия проводятся согласно всем необходимым требованиям Фото:vk.com/gorodovoy26Противоэпидемиологические мероприятия проводятся согласно всем необходимым требованиям Фото:vk.com/gorodovoy26
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Накануне в новостных лентах появилась информация от анонимного источника о большом количестве заболевших Сибирской пожарно-спасательной академии. И уже сегодня, 21 июля, официальная информация была опубликована на сайте администрации Железногорска. Вот как прокомментировал ситуацию Владимир Блохин, руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России подтвердил, что в Железногорске вспышка коронавирусной инфекции:

«Из 95 курсантов второго курса у 43 имеются клинические признаки, четверо госпитализированы с диагнозом Covid-19. Остальные - контактные. Три человека госпитализированы в Клиническую больницу № 51, оставшиеся находятся в академии. Там есть все условия для лечения, имеется своя медицинская служба. Весь курс будет находиться на изоляции еще восемь дней».

Владимир Блохин добавил, что академия ничего не скрывала. Как только появилось первое подозрение, об этом сразу сообщили в Клиническую больницу. Ее представители всех осмотрели, выдали предписание. Противоэпидемиологические мероприятия проводятся согласно всем необходимым требованиям. Первый курс сейчас распущен по домам. Они не контактировали с ребятами со второго курса, которые заразились коронавирусом.

На сегодняшний день коронавирус в Железногорске обнаружен у 399 человек. Суммарно 276 человек выздоровели. За последние сутки на домашний карантин направили 87 человек. За весь период наблюдения на домашний карантин было направлено 4 150 человек, у 3 918 - карантин завершен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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