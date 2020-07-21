2020-07-21T12:43:27+03:00
Общество

В красноярской женской колонии осужденные осваивают премудрости маникюра

После освобождения женины смогут быстрее трудоустроиться
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Женщины осваивают новую профессию Фото: ГУФСИН России по Красноярскому краюЖенщины осваивают новую профессию Фото: ГУФСИН России по Красноярскому краю
Изменить размер текста:

В красноярской женской исправительной колонии №22 осужденных обучают на специалистов по маникюру. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Как говорится, спрос рождает предложение. В последние годы очень возросла востребованность такого рода профессии. Чтобы осужденным было проще после освобождения устроиться, было решено обучать их на специалистов маникюра. Премудрости новой профессии осваивают 24 женщины. Срок обучения– 2 месяца. За это время им предстоит изучить строение ногтевой пластины, узнать критерии здоровых рук и ногтей, научиться дезинфицировать и стерилизовать инструменты, а также освоить технологии аппаратного и комбинированного маникюра с покрытием и без него.

Важно научиться обращаться со специальным оборудованием Фото: ГУФСИН России по Красноярскому краю

Важно научиться обращаться со специальным оборудованием Фото: ГУФСИН России по Красноярскому краю

- Учебный процесс проходит под руководством сертифицированного мастера в специальной мастерской, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю. - Для работы приобретены все необходимые инструменты, оборудование и расходные материалы. В роли моделей для маникюра выступают сами ученицы, девушки помогают друг другу, подсказывают, делятся профессиональными хитростями и приобретенным опытом. По их словам, здесь важны не только базовые знания и креативность, но и аккуратность, усидчивость и доброжелательность к клиенту.

После окончания образовательного учреждения «студенток» ожидает итоговая аттестация. Уже известна дата - 12 августа 2020 года. И только после осужденные получат свидетельства о получении профессии «Специалист по маникюру». А это значит, что они будут обеспечены работой после освобождения.

Добавим, что в 2017 году в ИК-22 обучали женщин и по специальности «Парикмахер». В 2019 году желающие смогли овладеть профессией «Косметик».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Железногорске подтвердилась информация о заболевании COVID-19 курсантов академии МЧС России
В красноярской женской колонии осужденные осваивают премудрости маникюра
«Они не должны жить?»: в красноярском пансионате «Ветеран» сообщили о вспышке коронавируса
Ищут больше месяца: в Красноярске женщина с плохим зрением ушла в магазин и пропала
В Красноярске между Николаевским мостом и улицей Дачная сделают лестницу
Tele2 запустил дистрибуцию SIM-карт в крупнейшем российском онлайн-ретейлере
Жительница Абакана заплатила «потомственной ведунье» за снятие порчи 135 тысяч рублей
В Железногорске полицейский забрался на балкон 83-летней бабушки, чтобы помочь ей вернуться домой
8 детей погибли в Красноярске после падения из окон
Выплаты при рождении двух и более детей в Красноярском крае 2020: сколько составляют, кому положены, как получить
Дал 5 тысяч: в Красноярске водитель пытался подкупить сотрудников ДПС
В Красноярске на Южном берегу ларьками перекрыли дорогу, по которой водители объезжали пробки
На красноярских «Столбах» заблудилась женщина с двумя детьми
В Хакасии подростки продавали наркотики через Интернет
Бывшего ректора красноярского медицинского университета признали невиновным в растрате 1,2 миллиона рублей
В Красноярске тренера по футболу обманули при продаже репродукции картины «Мона Лиза»
Сбившего женщину на обочине в Академгородке водителя ищут в Красноярске
Парковки в центре Красноярска снова станут платными
Уволен начальник пресс-службы губернатора Красноярского края
«Как сказать детям?»: в Красноярске мужа подозревают в убийстве жены
Дополнительную антиклещевую обработку проведут в Красноярске
Еще 7 пешеходных переходов в Красноярске поднимут над дорогой
Работодатели Красноярского края могут обратиться за финансированием по охране труда
Соседи голыми руками скрутили вора при попытке обокрасть дом умершей бабушки в Хакасии
Красноярцы просят запретить электросамокаты на Татышеве