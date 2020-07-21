В красноярской женской колонии осужденные осваивают премудрости маникюра

21 Июль 2020 2020-07-21T12:43:27+03:00

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В красноярской женской исправительной колонии №22 осужденных обучают на специалистов по маникюру. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Как говорится, спрос рождает предложение. В последние годы очень возросла востребованность такого рода профессии. Чтобы осужденным было проще после освобождения устроиться, было решено обучать их на специалистов маникюра. Премудрости новой профессии осваивают 24 женщины. Срок обучения– 2 месяца. За это время им предстоит изучить строение ногтевой пластины, узнать критерии здоровых рук и ногтей, научиться дезинфицировать и стерилизовать инструменты, а также освоить технологии аппаратного и комбинированного маникюра с покрытием и без него.

Важно научиться обращаться со специальным оборудованием Фото: ГУФСИН России по Красноярскому краю

- Учебный процесс проходит под руководством сертифицированного мастера в специальной мастерской, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю. - Для работы приобретены все необходимые инструменты, оборудование и расходные материалы. В роли моделей для маникюра выступают сами ученицы, девушки помогают друг другу, подсказывают, делятся профессиональными хитростями и приобретенным опытом. По их словам, здесь важны не только базовые знания и креативность, но и аккуратность, усидчивость и доброжелательность к клиенту.

После окончания образовательного учреждения «студенток» ожидает итоговая аттестация. Уже известна дата - 12 августа 2020 года. И только после осужденные получат свидетельства о получении профессии «Специалист по маникюру». А это значит, что они будут обеспечены работой после освобождения.

Добавим, что в 2017 году в ИК-22 обучали женщин и по специальности «Парикмахер». В 2019 году желающие смогли овладеть профессией «Косметик».

ИСТОЧНИК KP.RU