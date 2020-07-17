2020-07-17T06:50:05+03:00
Происшествия

Глава совета директоров «Норникеля»: «Защита окружающей среды – часть корпоративной культуры»

По приглашению компании в Арктику направляется группа ученых
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Собрано более 90 % разлившихся нефтепродуктов. Фото: пресс-служба "Норникеля"Собрано более 90 % разлившихся нефтепродуктов. Фото: пресс-служба "Норникеля"
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Для решения актуальных вопросов, стоящих перед «Норникелем» в рамках социально-экологической повестки, создана целевая рабочая группа из независимых членов совета директоров компании. Первое заседание группы состоялось 10 июля. Участники встречи определили общие подходы к улучшению экологической ситуации в регионах, где находятся предприятия компании, обсудили текущую ситуацию и наметили планы на будущее.

Андрей Бугров, который 30 июня был назначен на новую должность старшего вице-президента, курирующего вопросы экологии и защиты окружающей среды, представил последние данные о ходе ликвидации последствий аварии 29 мая на ТЭЦ-3. После чего председатель совета директоров «Норникеля» Гарет Пенни сказал:

- Хотелось бы отметить четкие и адекватные действия менеджмента в ходе ликвидации аварии на ТЭЦ-3. Большую часть разлившегося топлива – почти 90% – уже удалось собрать. Именно своевременно предпринятые усилия позволили избежать угрозы более серьезных последствий.

По словам Гарета Пенни тема защиты окружающей среды должна укрепиться в корпоративной культуре компании, стать частью жизни людей, их ежедневной рутиной и единственно возможным способом работать.

Добавим, что «Норникель» не раз заявлял, что готов сотрудничать с научным сообществом во всем, что касается экологии региона. По приглашению компании Сибирское отделение Российской академии наук направляет в Арктику большую экспедицию. В группу войдут специалистов из 14 институтов разных направлений – от геологии до ботаники, от нефтехимии до экономического прогнозирования. За пять месяцев они побывают в бассейнах таймырских рек Пясина, Норилка и Амбарная, а также озер Пясино и Лама. А результаты лягут в основу новой концепции и принципов хозяйствования в Арктической зоне России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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